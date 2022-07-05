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09:34 (мск), источник: Sports.Ru

48% жителей Германии против участия сборной в ЧМ-2022 в Катаре из-за нарушений прав человека

Половина жителей Германии против проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Германия
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Источник: Reuters

Согласно опросу британской международной компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov, 48% жителей Германии считают, что команде необходимо сняться с турнира в Катаре из-за нарушений прав человека, допущенных в стране-хозяйке в ходе подготовки к чемпионату мира.

Подобное мнение также продиктовано сообщениями о дискриминации ЛГБТ-сообщества, которое в стране запрещено законом.

Лишь 28% опрошенных высказались за участие Германии в ЧМ-2022, а 24% предпочли не выбирать один из вариантов и не комментировать заданный вопрос. В баварском парламенте рассмотрят ситуацию на слушаниях Федеральной комиссии по спорту.

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