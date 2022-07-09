Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
7.07
Лехия
Академия Пандев
41
Футбол. Еврокубки
7.07
ДАК
Клифтонвилл
21
Футбол. Еврокубки
7.07
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
7.07
Дерри Сити
Рига
02
Футбол. Еврокубки
7.07
Тре Пенне
Тузла Сити
02
Все события
Фоторепортажи
10В первом раунде драфта НХЛ выбрали троих россиян
12АСА 139: лучшие фото турнира
14:54 (мск), источник: Sports.Ru

В раздевалках сборных на ЧМ-2022 могут установить камеры. ФИФА хочет вести оттуда трансляцию, чтобы приблизить зрителей к игрокам

ФИФА собирается транслировать происходящее в раздевалках сборных на ЧМ-2022.

Наверх
Источник: Reuters

По данным RMC Sport, организация рассматривает возможность установки камер в раздевалках сборных на ЧМ-2022. Картинку оттуда хотят передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

«Этот проект находится на верном пути, но он еще не полностью одобрен. Если его применят в ноябре, то он уже будет очень хорошо готов», — сообщил источник, близкий к ФИФА.

Уже несколько лет ФИФА ищет возможность приблизить зрителя к футболистам. Так, бродкастеры могут получить доступ к раздевалкам во время тренерских установок или просто в момент, когда футболисты выходят на поле.

К примеру, трансляцию из раздевалок уже ведут в регби.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь