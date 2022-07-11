Стали известны города, которые Испания и Португалия хотят внести в заявку на ЧМ-2030

На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи чемпионата мира по футболу. Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут две арены в Лиссабоне плюс одна из Порту, сообщает Marca.