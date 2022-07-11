Стали известны города, которые Испания и Португалия хотят внести в заявку на ЧМ-2030
Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата мира — 2030.
Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата мира — 2030.
От двух стран будет представлено 14 стадионов.
На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи чемпионата мира по футболу. Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут две арены в Лиссабоне плюс одна из Порту, сообщает Marca.
В Испании своё желание провести матчи мундиаля изъявили Мадрид, Барселона, Севилья, Малага, Бильбао, Ла-Корунья, Хихон, Валенсия, Сарагоса, Лас-Пальмас, Мурсия и Сан-Себастьян. Первые два города предлагают по два стадиона, так что стране ещё предстоит выбрать те самые 11 из большего числа кандидатов.