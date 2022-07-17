Кошмар миллионов. Вся правда о самом трагичном пенальти в истории футбола

Несмотря на то, что карьера профессионального футболиста остается и в кадрах триумфа, и в воспоминаниях о неудачах, зачастую весь путь в спорте сводится к одному единственному эпизоду, благодаря которому имя спортсмена вспоминают спустя десятки лет. Слышишь фамилию, и в голове сразу воспроизводится повтор…

Так, великий Зинедин Зидан вышел за рамки спорта и громыхнул на весь мир ударом в грудь Марко Матерраци; немец Марио Гетце даже спустя восемь лет ассоциируется с «золотым голом» ЧМ-2014. А вот Лорису Кариусу еще не скоро забудут злополучный финал Лиги чемпионов в Киеве, в котором вратарь «Ливерпуля» привез сразу два гола.

Проклятие последнего пенальти

Похожий эпизод переписал карьеру и лучшего футболиста мира 1993 года, прославленного итальянца Роберто Баджо. На «мундиале» в Штатах лидер сборной Италии долго запрягал, откровенно разочаровав в играх группового этапа (ноль голов у нападающего; выход в ⅛ финала с третьего места), чтобы раскрыться в плей-офф. На пути к финалу Божественный Хвостик блистал в матчах против Нигерии, Испании и Болгарии (все матчи завершились с одинаковым счетом 2:1). Два дубля лучшего игрока мира и мяч в ворота африканцев приблизили «скуадру адзурру» к четвертому золоту ЧМ.

Но в финале команду Арриго Сакки поджидали бразильцы. В основное и дополнительное время мячей забито не было (такое в финале «мундиаля» случилось впервые) — в послематчевой серии пенальти Баджо, который без проблем укладывал мячи по углам с «точки», перегорел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fpbkRApq9qY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семнадцатого июля 1994-го Роберто даже не попал в створ ворот! Это видели почти 95 тысяч человек, забивших до отказа стадион «Роуз Боул» в калифорнийской Пасадине, и миллионы болельщиков перед ТВ-экранами. Лидер итальянцев обреченно опустил голову, а молодой Роналдо и другие бразильцы рванули поздравлять вратаря новоиспеченных «тетракампеонов» Клаудио Таффарела.

Спустя 18 лет фанаты станут свидетелями похожей истории. Немец Бастиан Швайнштайгер пятым ударом с «точки» попадет в штангу и лишит «Баварию» победы в домашнем финале Лиги чемпионов против «Челси».

Пожалейте легенду

Думаем, самое время заступиться за «антигероя» того противостояния. Огромный резонанс вокруг ляпа Баджо был обусловлен исключительно статусом футболиста, но никак не влиянием промаха на итоговое поражение.

Объясняем. Даже если бы Баджо отличился с «точки», счет становился бы равным. У южноамериканцев оставался бы удар в запасе. Ведь к тому моменту счет по промахам был 2−1: у итальянцев не справились с нервами Франко Барези и Даниеле Массаро, тогда как у бразильцев не забил Марсио Сантос.

«Часто прокручиваю перед сном тот момент»

Однако идут годы, а тот злосчастный эпизод остается трагедией для легенды итальянского футбола. Пару лет назад бывшего спортсмена снова попросили вспомнить о серии пенальти в финале ЧМ-1994… Баджо был откровенен.

«Никогда в жизни не пробивал выше с пенальти, только раз. Это был не последний промах с точки, но именно он стал кульминацией. Знаете, я по сей день часто прокручиваю перед сном тот момент. В детстве я мечтал сыграть в финале чемпионата мира за Италию против Бразилии. Единственное, о чем я не мечтал, — что промажу с “точки”. Я бы отдал все, чтобы реабилитироваться. В 2002 году у меня была такая надежда, но я остался дома. Возможно, это прозвучит высокомерным, но я искренне считаю, что заслуживал поехать в Японию и Южную Корею. Пускай у некоторых и были сомнения», — признался итальянец в интервью Football Italia.

Действительно, на четвертый для Баджо ЧМ итальянец не поедет, за что никогда не простит тренера Джованни Трапаттони. Легенда остановится на отметке в 16 проведенных матчей на мировом первенстве, в которых Хвостик отличился девять раз и еще дважды отдал голевую передачу.

Бездушная статистика

На всех трех ЧМ, где играл Баджо, Италия вылетала после серии пенальти:

1990 / проиграла в полуфинале Аргентине и в итоге довольствовалась бронзой;

1994 / уступила в финале Бразилии;

1998 / оказалась слабее французов в ¼ финала.