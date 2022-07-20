ФИФА планирует увеличить призовой фонд женского ЧМ более чем в два раза

«Мы обсуждаем возможность увеличения призового фонда, который был в 2019 году, до € 98 млн. Да, мы всё ещё далеки от призовых мужского чемпионата мира, но мы также должны учитывать, что мужской чемпионат мира начался почти 100 лет назад, в 1930 году. Женский же чемпионат стартовал 61 год спустя, в 1991 году.



Четыре миллиарда человек смотрят футбол или играют в него. Половина из них — женщины. Итак, два миллиарда человек. Женщины также решают на бытовом уровне, куда направить деньги для сыновей и дочерей, поэтому они представляют собой огромную покупательную способность. Если бы я была инвестором сегодня, я бы инвестировала в женский футбол, потому что за ним будущее», — приводит слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры ABC.