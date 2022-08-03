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00:36 (мск), источник: ТАСС

Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030

ТАСС, 2 августа. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) поддержала совместную заявку Уругвая, Парагвая, Аргентины и Чили на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что совместная заявка приурочена к первому чемпионату мира, который прошел в 1930 году в Уругвае.

«Это не проект правительства, а мечта континента. Мы находимся в символическом месте, где началась история. Будут и другие чемпионаты мира, но столетие будет отмечаться только один раз», — сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, комментарий которого приводит агентство Франс Пресс.

О желании провести чемпионат мира 2030 года ранее сообщали Испания и Португалия, подавшие совместную заявку, а также Марокко. Совместную заявку представили Румыния, Греция, Болгария и Сербия. Чемпионат мира 2030 года может стать первым, который пройдет в четырех странах. В 2026 году турнир впервые пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

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