Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030

Сообщается, что совместная заявка приурочена к первому чемпионату мира, который прошел в 1930 году в Уругвае.

«Это не проект правительства, а мечта континента. Мы находимся в символическом месте, где началась история. Будут и другие чемпионаты мира, но столетие будет отмечаться только один раз», — сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, комментарий которого приводит агентство Франс Пресс.