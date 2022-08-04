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10:33 (мск), источник: ТАСС

Более 50% опрошенных бразильцев верят в победу сборной на чемпионате мира в Катаре

На турнире, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, бразильцы сыграют в группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Бразилия
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Источник: AP 2022

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Более половины бразильских болельщиков верят в то, что национальная сборная содержит победу на чемпионате мира по футболу в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра Datafolha, опубликованные в среду.

Такого мнения придерживаются 54% опрошенных, в то время как в 2018 году в успех своей команды на турнире, проходившем в России, верили лишь 48% респондентов. Вместе с тем, число болельщиков-оптимистов все еще меньше, чем восемь лет назад. Тогда в победе на домашнем турнире не сомневались 68% бразильцев. Больше же всего — 83% болельщиков — на шестой по счету титул сборной рассчитывали в 2006 году.

Сейчас наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте от 16 до 24 лет — в победу национальной команды в Катаре почти две трети респондентов этой категории. Люди в возрасте от 35 до 44 лет настроены более скептически, среди них мнения относительно перспективы чемпионства разделились поровну.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В группе А выступят сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов, в группе В — сборные Англии, Ирана, США и Уэльса, в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши, в группе D — сборные Австралии, Дании, Туниса и действующие чемпионы мира французы, в группе Е — команды Коста-Рики, Испании, Германии и Японии, в группе F — сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии, в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна, в группе H — сборные Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Сборная России в марте должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.

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