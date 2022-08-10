СМИ: ФИФА может перенести матч открытия чемпионата мира в Катаре
Сообщается, что причина возможного переноса на 20 ноября связана с тем, что перед матчем открытия уже будет сыграно несколько матчей, что противоречит традициям чемпионата.
ТАСС, 10 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести матч открытия чемпионата мира 2022 года на 20 ноября и провести его между сборными Катара и Эквадора. Об этом в среду сообщает испанская газета Marca.
Изначально команды Катара и Эквадора должны были сыграть матч открытия 21 ноября, однако их встреча была перенесена на 19:00 мск, в связи с этим матчем открытия стала встреча между командами Сенегала и Нидерландов, которая должна пройти на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе 21 ноября и начаться в 13:00 мск.
Причина возможного переноса на 20 ноября связана с тем, что перед матчем открытия уже будет сыграно несколько матчей, что противоречит традициям чемпионата. С 2006 года первый матч играет сборная принимающей страны.
Для того, чтобы перенос матча был одобрен, за это должен проголосовать совет ФИФА, в состав которого входят президент организации Джанни Инфантино и президенты шести конфедераций — Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), Азиатской конфедерации футбола (АФК), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Конфедерации футбола Океании (ОФК).
Чемпионат мира по футболу должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В группе А выступят сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов, в группе В — сборные Англии, Ирана, США и Уэльса, в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши, в группе D — сборные Австралии, Дании, Туниса и действующие чемпионы мира французы, в группе Е — команды Коста-Рики, Испании, Германии и Японии, в группе F — сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии, в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна, в группе H — сборные Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения сборная России не смогла побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года в матчах плей-офф отборочного турнира.