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13:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ФИФА может перенести матч открытия чемпионата мира в Катаре

Сообщается, что причина возможного переноса на 20 ноября связана с тем, что перед матчем открытия уже будет сыграно несколько матчей, что противоречит традициям чемпионата.

Катар
Эквадор
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Источник: AP 2022

ТАСС, 10 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести матч открытия чемпионата мира 2022 года на 20 ноября и провести его между сборными Катара и Эквадора. Об этом в среду сообщает испанская газета Marca.

Изначально команды Катара и Эквадора должны были сыграть матч открытия 21 ноября, однако их встреча была перенесена на 19:00 мск, в связи с этим матчем открытия стала встреча между командами Сенегала и Нидерландов, которая должна пройти на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе 21 ноября и начаться в 13:00 мск.

Причина возможного переноса на 20 ноября связана с тем, что перед матчем открытия уже будет сыграно несколько матчей, что противоречит традициям чемпионата. С 2006 года первый матч играет сборная принимающей страны.

Для того, чтобы перенос матча был одобрен, за это должен проголосовать совет ФИФА, в состав которого входят президент организации Джанни Инфантино и президенты шести конфедераций — Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), Азиатской конфедерации футбола (АФК), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Конфедерации футбола Океании (ОФК).

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В группе А выступят сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов, в группе В — сборные Англии, Ирана, США и Уэльса, в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши, в группе D — сборные Австралии, Дании, Туниса и действующие чемпионы мира французы, в группе Е — команды Коста-Рики, Испании, Германии и Японии, в группе F — сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии, в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна, в группе H — сборные Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения сборная России не смогла побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года в матчах плей-офф отборочного турнира.

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