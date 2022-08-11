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11 августа, источник: Спорт-Экспресс

ФИФА перенесла старт чемпионата мира-2022 в Катаре на день раньше

Чемпионат мира 2022 в Катаре стартует 20 ноября. В этот день пройдет церемония открытия, после которой состоится первый матч, сообщает пресс-служба ФИФА.

Катар
Эквадор
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Источник: AFP 2022

В этой встрече сыграют сборные Катара и Эквадора. Изначально планировалось, что команды проведут свой матч 21 ноября, но было принято решение передвинуть эту игру на день раньше.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря, когда будет сыгран финал.

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