До ЧМ-2022 осталось сто дней! Кстати, чемпион уже известен
Если верить суперкомпьютеру, заветный трофей еще на четыре года задержится в Париже.
Если верить суперкомпьютеру, заветный трофей еще на четыре года задержится в Париже.
В преддверии главного футбольного турнира четырехлетия постарались сотрудники портала The Analyst. С помощью их алгоритма компьютер продумал все возможные исходы 64 матчей мундиаля в Катаре и после тысячи расчетов дал однозначный результат. Провалившиеся на ЕВРО-2020 французы забудут о неудаче и снова станут победителями ЧМ (с вероятностью почти 18%). Эксперты указывают на то, что футболистам Дидье Дешама благоволит комфортная турнирная сетка.
Следом расположились Бразилия (15,7%), которая будет биться в финале, и Испания (11,5%). Где же Лионель Месси с Криштиану Роналду?
Звезды лишь в конце топ-10. Машина нашла место в «десятке» для таких сборных, как Англия (8%), Бельгия (7,9%), Нидерланды (7,7%), Германия (7,2%), Аргентина (6,4%), Португалия (5,1%) и Хорватия (2,3%).
Забавно, что сразу у трех стран шансы на победу оцениваются в 0%. Речь идет о Коста-Рике, Саудовской Аравии и Камеруне.
Схема достаточно простая. Имея в базе всех участников турнира, компьютер начинает высчитывать вероятности исходов матчей и дальнейшее продвижение команд по сетке ЧМ-2022. Тут разработчики подключают и историю выступлений сборных, и рейтинги игроков, и котировки букмекеров. В итоге просчитываются тысячи, а то и миллионы вероятных исходов — страну, чей флаг чаще всего будет оказываться в графе «победитель», и назовут главным претендентом по версии «сверхразума».
В преддверии мундиаля в России в прессу попала новость о суперкомпьютере одного из американских банков, который пересчитал миллионы раскладов и вычислил, что чемпионат мира в шестой раз в истории выиграет Бразилия. Претендентом № 2 называли французов, которые в итоге и стали победителями ЧМ.
В чем оказался прав компьютер? Хорватия действительно дошла до финала и проиграла, «шашечные» действительно победители команду Станислава Черчесова в четвертьфинале. Более того, машина «увидела» победу Хорватии над Англией в ½ финала.
Этот же компьютер четырьмя годами ранее предсказывал финалистов мирового первенства в Бразилии. Машина решила, что в решающем матче за кубок поборются хозяева ЧМ и Германия. Попадание на 50%: немцы казнили бразильцев в полуфинале со счетом 7:1, а в финале победили аргентинцев благодаря золотому голу Марио Гетце.
В ЮАР всем было все равно на предсказания машин. Даже если такие прогнозы и были, то широкого освещения в СМИ они не получили… Чего не скажешь о легендарном осьминоге Пауле из немецкого города Оберхаузен. Этот знаток футбола правильно предсказал все восемь результатов, на которые давал прогноз! Он был прав по всем встречам сборной Германии, дошедшей до полуфинала и взявшей бронзу.
Конечно, хайп вокруг фигуры провидца привел к тому, что Пауль выбрал победителем финала ЧМ-2010 испанцев. Икер Касильяс и компания действительно победили команду Нидерландов: в дополнительное время Андреас Иньеста под звуки вувузел расстрелял ворота Мартена Стекеленбурга и принес своей стране первое мировое золото.
Вот каким было шоу легенды, умершего спустя 3,5 месяца после схватки в Йоханнесбурге:
Суперкомпьютер Stats Perform без проблем угадал победителя женского чемпионата Европы — 2022. Сборная Англии на родной земле была безупречна.
Что касается мужского Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса прошел в 2021-м, то суперкомпьютер, разработанный экспертами из Sportradar, назвал победителем… Чехию! Которая прошлым летом добралась до ¼ финала. А победили великолепные итальянцы, в лондонском финале на «Уэмбли» шокировавшие англичан.
ЧМ-2022 должен был стартовать 21 ноября и продлиться до 18 декабря, но этой неделе было принято решение, что мундиаль начнется на день раньше. Все для того, чтобы Катар сыграл в матче открытия турнира, который станет поистине уникальным. Впервые в истории чемпионат мира состоится осенью и зимой.
Также напомним, что мировое первенство пройдет без участия национальной команды России. В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на фоне событий на Украине.