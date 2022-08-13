До ЧМ-2022 осталось сто дней! Кстати, чемпион уже известен

Осторожно, спойлеры

В преддверии главного футбольного турнира четырехлетия постарались сотрудники портала The Analyst. С помощью их алгоритма компьютер продумал все возможные исходы 64 матчей мундиаля в Катаре и после тысячи расчетов дал однозначный результат. Провалившиеся на ЕВРО-2020 французы забудут о неудаче и снова станут победителями ЧМ (с вероятностью почти 18%). Эксперты указывают на то, что футболистам Дидье Дешама благоволит комфортная турнирная сетка.

Следом расположились Бразилия (15,7%), которая будет биться в финале, и Испания (11,5%). Где же Лионель Месси с Криштиану Роналду?

Звезды лишь в конце топ-10. Машина нашла место в «десятке» для таких сборных, как Англия (8%), Бельгия (7,9%), Нидерланды (7,7%), Германия (7,2%), Аргентина (6,4%), Португалия (5,1%) и Хорватия (2,3%).

Забавно, что сразу у трех стран шансы на победу оцениваются в 0%. Речь идет о Коста-Рике, Саудовской Аравии и Камеруне.

Анализ данных

Схема достаточно простая. Имея в базе всех участников турнира, компьютер начинает высчитывать вероятности исходов матчей и дальнейшее продвижение команд по сетке ЧМ-2022. Тут разработчики подключают и историю выступлений сборных, и рейтинги игроков, и котировки букмекеров. В итоге просчитываются тысячи, а то и миллионы вероятных исходов — страну, чей флаг чаще всего будет оказываться в графе «победитель», и назовут главным претендентом по версии «сверхразума».

Каких победителей пророчили ранее?

2108

В преддверии мундиаля в России в прессу попала новость о суперкомпьютере одного из американских банков, который пересчитал миллионы раскладов и вычислил, что чемпионат мира в шестой раз в истории выиграет Бразилия. Претендентом № 2 называли французов, которые в итоге и стали победителями ЧМ.

В чем оказался прав компьютер? Хорватия действительно дошла до финала и проиграла, «шашечные» действительно победители команду Станислава Черчесова в четвертьфинале. Более того, машина «увидела» победу Хорватии над Англией в ½ финала.

2014

Этот же компьютер четырьмя годами ранее предсказывал финалистов мирового первенства в Бразилии. Машина решила, что в решающем матче за кубок поборются хозяева ЧМ и Германия. Попадание на 50%: немцы казнили бразильцев в полуфинале со счетом 7:1, а в финале победили аргентинцев благодаря золотому голу Марио Гетце.

2010

В ЮАР всем было все равно на предсказания машин. Даже если такие прогнозы и были, то широкого освещения в СМИ они не получили… Чего не скажешь о легендарном осьминоге Пауле из немецкого города Оберхаузен. Этот знаток футбола правильно предсказал все восемь результатов, на которые давал прогноз! Он был прав по всем встречам сборной Германии, дошедшей до полуфинала и взявшей бронзу.

Конечно, хайп вокруг фигуры провидца привел к тому, что Пауль выбрал победителем финала ЧМ-2010 испанцев. Икер Касильяс и компания действительно победили команду Нидерландов: в дополнительное время Андреас Иньеста под звуки вувузел расстрелял ворота Мартена Стекеленбурга и принес своей стране первое мировое золото.

Вот каким было шоу легенды, умершего спустя 3,5 месяца после схватки в Йоханнесбурге:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2WGSLmlEhx0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А что же Евро?

Суперкомпьютер Stats Perform без проблем угадал победителя женского чемпионата Европы — 2022. Сборная Англии на родной земле была безупречна.

Что касается мужского Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса прошел в 2021-м, то суперкомпьютер, разработанный экспертами из Sportradar, назвал победителем… Чехию! Которая прошлым летом добралась до ¼ финала. А победили великолепные итальянцы, в лондонском финале на «Уэмбли» шокировавшие англичан.

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ЧМ-2022 должен был стартовать 21 ноября и продлиться до 18 декабря, но этой неделе было принято решение, что мундиаль начнется на день раньше. Все для того, чтобы Катар сыграл в матче открытия турнира, который станет поистине уникальным. Впервые в истории чемпионат мира состоится осенью и зимой.