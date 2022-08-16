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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборным Бразилии и Аргентины разрешили не переигрывать матч отбора ЧМ-2022

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборным Бразилии и Аргентины не переигрывать матч квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщается в совместном заявлении на сайтах Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Бразилия
АргентинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Матч бразильцев и аргентинцев, который проходил в Сан-Паулу 5 сентября 2021 года, был прерван, когда на поле появились посторонние люди. Как сообщало агентство Франс Пресс, встреча была остановлена из-за нарушения протокола по коронавирусу. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) позже выступила с заявлением, в котором сообщила, что по решению арбитра игра приостанавливается, а судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. В феврале ФИФА приняла решение о переигровке матча.

CBF 11 августа попросила не переигрывать матч с аргентинцами, чтобы у команды была возможность подготовиться к предстоящему чемпионату мира. Во вторник стало известно, что AFA, CBF и ФИФА урегулировали спор в CAS. AFA за нарушения ковидных протоколов была оштрафована на 150 000 швейцарских франков, CBF заплатит 300 тысяч франков. Половина суммы от этих штрафов является условной с испытательным сроком в два года. 25% от штрафов будут переведены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с коронавирусом.

В связи с отменой переигровки матча сборные Аргентины и Бразилии смогут провести товарищеские матчи в рамках подготовки к ЧМ-2022. Обе сборные вышли в финальную участь чемпионата мира в Катаре, который состоится с 20 ноября по 18 декабря. Результат матча, который должен был быть переигран, не повлияет на турнирную таблицу южноамериканского квалификационного турнира ЧМ-2022.

Все участники ЧМ-2022 по футболу
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