В Катаре ожидают получить 6 миллиардов дохода от проведения чемпионата мира

Ранее катарские власти сообщали, что организация ЧМ обойдется стране примерно в 200 миллиардов долларов с учетом строительства стадионов, метро, новых дорог, отелей и масштабной реконструкции всей инфраструктуры в стране. Это в 60 раз больше, чем было потрачено на проведение чемпионата мира в ЮАР в 2010 году.