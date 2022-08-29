В Катаре ожидают получить 6 миллиардов дохода от проведения чемпионата мира
Исполнительный директор чемпионата мира-2022 в Катаре Нассер Аль Хатер рассказал о том, какой доход может принести проведение мундиаля.
Исполнительный директор чемпионата мира-2022 в Катаре Нассер Аль Хатер рассказал о том, какой доход может принести проведение мундиаля.
«По оценкам ФИФА, доходы от чемпионата мира могут достичь 6 миллиардов долларов», — приводит слова Аль Хатера Катарское агентству новостей.
Ранее катарские власти сообщали, что организация ЧМ обойдется стране примерно в 200 миллиардов долларов с учетом строительства стадионов, метро, новых дорог, отелей и масштабной реконструкции всей инфраструктуры в стране. Это в 60 раз больше, чем было потрачено на проведение чемпионата мира в ЮАР в 2010 году.