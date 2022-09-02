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2 сентября, источник: БЕЛТА

Белоруски уступили исландкам в квалификации женского ЧМ по футболу

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси проиграли исландкам в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отбор ЧМ: таблица и календарь
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В первом тайме встречи в Рейкьявике ворота Марии Свидунович дважды поразила Сара Гуннарсдоттир, а после перерыва голевой дубль оформила Дагни Бриньянсдоттир, еще по разу отличились Глодис Виггосдоттир и Сельма-Соль Магнусдоттир — 6:0.

Свой последний поединок отборочного цикла мирового первенства подопечные Юрия Малеева проведут 6 сентября в кипрской Ларнаке с командой Чехии. Вчера чешки также в Ларнаке разгромили сборную Кипра со счетом 6:0.

В предыдущих встречах белоруски набрали семь очков: они разгромили в Минске киприоток — 4:1, в сербском Белграде одолели чешскую дружину — 2:1 и в Ларнаке сыграли вничью с Кипром — 1:1. В пассиве поражения от сборных Нидерландов — 0:2 и 0:3, а также Исландии — 0:5. Положение команд в группе С сейчас таково: Исландия — 18 очков (7 матчей), Нидерланды — 17 (7), Чехия — 8 (7), Беларусь — 7 (6), Кипр — 1 (8).

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямой пропуск в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. В игре за бронзу шведки со счетом 2:1 победили англичанок.

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