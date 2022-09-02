Белоруски уступили исландкам в квалификации женского ЧМ по футболу

В первом тайме встречи в Рейкьявике ворота Марии Свидунович дважды поразила Сара Гуннарсдоттир, а после перерыва голевой дубль оформила Дагни Бриньянсдоттир, еще по разу отличились Глодис Виггосдоттир и Сельма-Соль Магнусдоттир — 6:0.

Свой последний поединок отборочного цикла мирового первенства подопечные Юрия Малеева проведут 6 сентября в кипрской Ларнаке с командой Чехии. Вчера чешки также в Ларнаке разгромили сборную Кипра со счетом 6:0.

В предыдущих встречах белоруски набрали семь очков: они разгромили в Минске киприоток — 4:1, в сербском Белграде одолели чешскую дружину — 2:1 и в Ларнаке сыграли вничью с Кипром — 1:1. В пассиве поражения от сборных Нидерландов — 0:2 и 0:3, а также Исландии — 0:5. Положение команд в группе С сейчас таково: Исландия — 18 очков (7 матчей), Нидерланды — 17 (7), Чехия — 8 (7), Беларусь — 7 (6), Кипр — 1 (8).