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20:32 (мск), источник: Sport24

Футболистов сборной СССР боялись на ЧМ в Англии. «При команде был человек из КГБ: суровый, типичный коммунист»

Свободно себя чувствовал только Яшин.

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Источник: РИА "Новости"

Советский спорт высоких достижений, как и советская жизнь в целом, постоянно находился под присмотром Партии. Особенно это касалось атлетов, которые регулярно выезжали за границу. К командам были приставлены люди из всем известного ведомства, которые следили за порядком и старались не допускать внештатных ситуаций. Но в большинстве случаев, эти люди лишь нервировали спортсменов.

Чемпионат мира 1966 года не стал исключением. Сборная СССР по футболу была под постоянным наблюдением. И в итоге стала одной из самых закрытых на турнире.

«Помню, что при сборной всегда находился советник министра спорта СССР. Очень жесткий, властный человек, типичный коммунист — по крайней мере такой, какими их выставляли здесь, на Западе. Когда команда заселилась в гостиницу, он обошел все номера, выбрал лучший, выгнал оттуда игрока и заселился сам. Суровый мужчина. Я старался с ним не общаться», — вспоминал в интервью Sports.ru британец Джордж Скенлан, выступавший на том турнире переводчиком советской команды.

В итоге нашу команду стали побаиваться даже болельщики. Особенно на контракте со сборной Северной Кореи — та команда тоже была закрытой, но от общения не отказывалась.

«Было видно, что в советской команде строжайшая дисциплина. Всюду держались вместе, с тренировок выходили практически строем. Только сборная КНДР была еще более закрытой, но после победы над Италией к ним все подходили, просили автографы. А советских немного побаивались. За весь турнир сборная выбралась в город один раз — в кино. Не помню, что за фильм, но всем было очень интересно, так что мне пришлось переводить его целиком», — говорил Скенлан.

Источник: РИА "Новости"

При этом, по словам переводчика, сборная СССР вполне могла стать для всего футбольного миру образцом для подражания. Не только на футбольном поле, но и в быту. Если бы не режим.

«Мне немного жаль, что команда почти не общалась с прессой. Я имел возможность перекинуться парой слов почти с каждым игроком — и почти все оставили впечатление умных людей. Не хочу никого обижать, но советские футболисты всегда казались мне чуть более интеллигентными, эмоциональными, живыми, чем большинство западных игроков. В сочетании с дисциплиной это превращало их в идеальных спортсменов. Печально, что никому из них нельзя было проявлять эти качества на публике. Кроме Яшина. Яшин выделялся. Вся советская делегация относилась к нему с заметным уважением», — сказал британец.

А с экипировкой, по заверению Скенлана, было все гораздо хуже, чем с дисциплиной: «Ваши футболисты были не очень хорошо укомплектованы. Мало мячей для тренировок, всего два комплекта футболок, пара аптечек на всех. Утром перед матчем за третье место ко мне в дверь постучался Хурцилава: “Джордж, достань мне пару бинтов, а то я не смогу играть”. Пришлось отправляться в ближайшую аптеку».

Что касается футбола, то советская команда начала турнир очень бодро: три победы в группе, уверенная победа над венграми в четвертьфинале. Но за шаг до главного матча турнира в игре с немцами сборная СССР была не похожа сама на себя. Было ли виной этому постоянно наблюдение со стороны КГБ, остается загадкой.

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