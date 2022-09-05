Президент УЕФА: Уверен, чемпионат мира — 2030 пройдет в Испании и Португалии

«Я уверен, что чемпионат мира 2030 года будет проведен в Испании и Португалии. Эта заявка является выигрышной, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом и имеют хорошую инфраструктуру», — приводит слова Чеферина Reuters.