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19:42 (мск), источник: Sport24

Президент УЕФА: Уверен, чемпионат мира — 2030 пройдет в Испании и Португалии

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал своего фаворита за право проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году.

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Источник: ru.uefa.com

«Я уверен, что чемпионат мира 2030 года будет проведен в Испании и Португалии. Эта заявка является выигрышной, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом и имеют хорошую инфраструктуру», — приводит слова Чеферина Reuters.

Помимо Испании и Португалии, совместную заявку на проведение ЧМ-2030 хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

Первенство планеты в этом году пройдет в Катаре, а через четыре года — в США, Канаде и Мексике.

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