Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.09
Зальцбург
Милан
11
Футбол. Еврокубки
6.09
Селтик
Реал
03
Футбол. Еврокубки
6.09
РБ Лейпциг
Шахтер
14
Футбол. Еврокубки
6.09
Севилья
Манчестер Сити
04
Футбол. Еврокубки
6.09
ПСЖ
Ювентус
21
Футбол. Еврокубки
6.09
Бенфика
Маккаби Хайфа
20
Футбол. Еврокубки
6.09
Динамо З
Челси
10
Футбол. Еврокубки
6.09
Боруссия Д
Копенгаген
30
Все события
Футбол. Отборочные ЧМ. Последние результаты
5.06
Уэльс
Украина
10
1.06
Шотландия
Украина
13
29.03
Португалия
Северная Македония
20
29.03
Польша
Швеция
20
24.03
Уэльс
Австрия
21
24.03
Италия
Северная Македония
01
24.03
Португалия
Турция
31
24.03
Швеция
Чехия
10
Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
6 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки поражением завершили отборочный турнир ЧМ-2023

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси поражением завершили выступление в отборочном турнире женского чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх

Сегодня в поединке 8-го тура квалификационной группы С подопечные Юрия Малеева проиграли в кипрской Ларнаке команде Чехии с крупным счетом 0:7. В первом круге соревнований белоруски обыграли чешек со счетом 2:1. Кроме того, в предыдущих встречах белорусские футболистки разгромили в Минске киприоток — 4:1, а в Ларнаке сыграли с ними вничью — 1:1. В пассиве поражения от сборных Нидерландов — 0:2 и 0:3 и Исландии — 0:5 и 0:6. Также сегодня главные фавориты этого квинтета сборные Нидерландов и Исландии встретятся в Утрехте и определят победителя. Положение команд в группе С сейчас таково: Исландия — 18 очков (7 матчей), Нидерланды — 17 (7), Чехия — 11 (8), Беларусь — 7 (8), Кипр — 1 (8).

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямой пропуск в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. В игре за бронзу шведки со счетом 2:1 победили англичанок.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь