Белорусские футболистки поражением завершили отборочный турнир ЧМ-2023

Сегодня в поединке 8-го тура квалификационной группы С подопечные Юрия Малеева проиграли в кипрской Ларнаке команде Чехии с крупным счетом 0:7. В первом круге соревнований белоруски обыграли чешек со счетом 2:1. Кроме того, в предыдущих встречах белорусские футболистки разгромили в Минске киприоток — 4:1, а в Ларнаке сыграли с ними вничью — 1:1. В пассиве поражения от сборных Нидерландов — 0:2 и 0:3 и Исландии — 0:5 и 0:6. Также сегодня главные фавориты этого квинтета сборные Нидерландов и Исландии встретятся в Утрехте и определят победителя. Положение команд в группе С сейчас таково: Исландия — 18 очков (7 матчей), Нидерланды — 17 (7), Чехия — 11 (8), Беларусь — 7 (8), Кипр — 1 (8).