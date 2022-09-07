Карпин не собирается ехать на ЧМ-2022 и объяснил, почему
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирается посещать матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирается посещать матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Поеду ли на чемпионат мира? Нет, смысл туда ехать. На телевизоре мировые тенденции тоже прекрасно видно», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Денис Николаев.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.