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15:53 (мск), источник: Sport24

Карпин не собирается ехать на ЧМ-2022 и объяснил, почему

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирается посещать матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

РоссияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Sport24

«Поеду ли на чемпионат мира? Нет, смысл туда ехать. На телевизоре мировые тенденции тоже прекрасно видно», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Денис Николаев.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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