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14:24 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Саудовская Аравия, Египет и Греция планируют принять ЧМ-2030. В случае победы их заявки турнир пройдет зимой

Саудовская Аравия, Египет и Греция планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом пишет британское издание The Times.

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Источник: Reuters

Решение было принято после переговоров на правительственном уровне. В ближайшие дни о заявке будет объявлено официально. При этом Саудовская Аравия возьмет на себя основную часть расходов по подготовке инфраструктуры и строительству спортивных объектов.

Хозяина ЧМ-2030 международная Федерация футбола (ФИФА) назовет в ноябре 2024 года. На данный момент совместные заявки уже выдвинули Испания с Португалией, а также четыре южноамериканских страны: Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

Преимуществом Саудовской Аравии, Египта и Греции является то, что эти страны подают межконтинентальную заявку. Это предоставляет им возможность собрать голоса представителей трех футбольных конфедераций (Азии, Африки и Европы) на конгрессе ФИФА, где состоятся выборы.

В случае успеха заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции мировое первенство 2030 года, как и в 2022 году в Катаре, проведут зимой. Против такого решения, скорее всего, выступят представители топ-лиг Европы, поскольку, как и в этом году, им придется прерывать сезон более чем на месяц.

По информации The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино в последние недели встречался с представителями Саудовской Аравии, Египта и Греции, но склоняться к какой-то конкретной заявке он не будет.

ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика. Это будет первое в истории мировое первенство с 48 командами.

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