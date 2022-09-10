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10:04 (мск), источник: Sport24

В Катаре открыли последний стадион ЧМ-2022 стоимостью €700 млн. На нем будет сыгран финал

В Катаре официально открыли последний стадион, на котором будут проходить матчи чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает L`Equipe.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Речь идет о стадионе «Лусаил» в одноименном городе, который находится в 20 км на север от Дохи. Матч открытия состоялся в пятницу, 11 сентября. В нем приняли участие чемпионы Саудовской Аравии и Египта — «Аль-Хилаль» и «Замалек» соответственно. Встреча завершилась победой «Аль-Хилаля» в серии пенальти (основное время — 1:1, пен. — 4:1).

Золотой стадион «Лусаил», спроектированный архитектурным бюро Нормана Фостера, на время ЧМ-2022 сможет принимать за раз до 80 000 зрителей — это самая вместительная арена мундиаля. По словам организаторов, все билеты на матчи ЧМ на этот стадион распроданы.

Лусаил — целый суперсовременный город, который построили специально для ЧМ-2022. Одноименный стадион, который стал его центром, примет 10 матчей мундиаля, включая один полуфинал и финал. На строительство арены было потрачено почти €700 млн.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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