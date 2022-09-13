Эквадору снова грозит исключение из ЧМ-2022. СМИ получили доказательства подмены паспорта игрока сборной

В распоряжении СМИ появилась аудиозапись интервью, которое Кастильо дал следователям в декабре 2018 года. Тогда в связи с фальсификацией документов футболистов Эквадорская федерация футбола (FEF) приостановила деятельность «Норте Америка» и инициировала расследование. Именно из этого клуба Кастильо пытался перейти в «Эмелек» в 2015-м, но сделка сорвалась «из-за проблем с документами».

Кастильо в интервью рассказал, что на самом деле родился не в 1998 году, как указано в его эквадорском свидетельстве о рождении, а в 1995-м. Кроме того, он говорит, что его полное имя — Байрон Хавьер Кастильо Сегура, что соответствует данным его колумбийского свидетельства о рождении, а не то, что указано в свидетельстве Эквадора — Байрон Дэвид Кастильо Сегура.

Также футболист подробно описал обстоятельства своего отъезда из колумбийского города Тумако в Сан-Лоренцо в Эквадоре и назвал эквадорского бизнесмена и владельца «Норте Америка» тем человеком, который помог ему оформить новые документы.

В том же 2018 году следственная комиссия FEF предоставила президенту организации и дисциплинарной комиссии письмо с выводами о том, что Кастильо является гражданином Колумбии, родившимся в 1995 году. Несмотря на это, в 2019-м FEF официально признала Кастильо эквадорцем.

Daily Mail опубликовал скриншоты эквадорского и колумбийского свидетельств о рождении Кастильо, а также иных документов, указывающих на истинное происхождение футболиста. Издание полагает, что Эквадорская федерация футбола скрыла данные факты.

В минувшем отборе к ЧМ-2022 Кастильо принял участие в 8 матчах, в том числе и в двух играх против сборной Чили, где Эквадору удалось взять 4 очка. Эквадорцы напрямую вышли в финальную стадию турнира, где попали в группу А со сборными Катара, Сенегала и Нидерландов.

Федерация футбола Чили летом подала жалобу в ФИФА, однако она была отклонена. 15 сентября апелляционный комитет ФИФА снова поднимет вопрос о легитимности участия Кастильо в отборе к ЧМ. В Daily Mail полагают, что новые доказательства могут заставить инстанцию принять «решительные меры», вплоть до исключения Эквадора из списка участников ЧМ в Катаре.