В ФИФА отклонили запрос на исключение Эквадора с чемпионата мира

FFCH и FPF подавали апелляции на решение дисциплинарного комитета ФИФА не дисквалифицировать сборную Эквадора из‑за участия футболиста Байрона Кастильо, обвиняемого в фальсификации документов, в отборочных матчах в рамках предварительных раунда чемпионата мира ‑ 2022.

«Проанализировав представленные всеми сторонами материалы и проведя слушание, апелляционный комитет ФИФА подтвердил решение дисциплинарного комитета о прекращении разбирательства, возбужденного в отношении Эквадорской футбольной ассоциации (FEF). Среди прочих соображений апелляционный комитет посчитал, что на основании представленных документов игрок должен считаться постоянным обладателем эквадорского гражданства в соответствии со статьями регламента ФИФА, регулирующими применение устава», — сказано в сообщении ФИФА.

Согласно версии чилийской стороны, Байрон Кастильо родился в 1998 году в Колумбии, а его имя в базе данных Эквадора появилось только в 2012 году. Согласно данным эквадорцев, Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас. Чилийская федерация требовала засчитать сборной Эквадора технические поражения в тех матчах, в которых Кастильо принимал участие.

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Однако Кастильо ни разу не сыграл в отборочном турнире против сборных Перу (пятое место, 24 очка) и Колумбии (шестое место, 23 очка), поэтому чилийская сторона рассчитывала, что в случае присуждения сборной Эквадора технических поражений команда Чили получит дополнительные шесть очков, обойдет перуанцев и колумбийцев и получит путевку на турнир в Катаре.