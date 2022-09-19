Судьба снова издевается. Звезда сборной Германии рискует пролететь мимо ЧМ
Травмы продолжают преследовать невезучего Марко Ройса, которому в очередной раз можно только посочувствовать.
Травмы продолжают преследовать невезучего Марко Ройса, которому в очередной раз можно только посочувствовать.
Одна из самых резонансных новостей минувшего уикенда — травма футболиста дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса, которую капитан «шмелей» получил в матче Бундеслиги против заклятых оппонентов из «Шальке» (1:0). Спортсмен, закрыв лицо руками, покидал поле на носилках, а на домашней арене дортмундцев «Сигнал Идуна Парк» повисла атмосфера безнадеги. Любимец местной публики, изрядно настрадавшийся из-за повреждений и операций, снова выбыл в самый неподходящий момент… Ведь до чемпионата мира — 2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, остается всего пара месяцев.
Кто, как не Ройс, заслужил поехать на мировое первенство в Катар?
И пока тренерский штаб сборной спешно вызывает на замену Марко защитника «Лейпцига» Беньямина Хенрихса, который поможет Германии во встречах Лиги Наций с венграми и англичанами, болельщики вспоминают большие турниры, которые прошли без Ройса. А таких из последних четырех чемпионатов Европы и мира было три:
Соответственно, с прошедшего в Польше и на Украине чемпионата Европы — 2012 бронзовый призер того ЕВРО Ройс приехал лишь в Россию на чемпионат мира 2018 года. Тогда Германия, защищавшая титул чемпионов, с треском провалилась: «бундесманшафт» проиграла два из трех матчей группового этапа и не смогла пробиться в ⅛ финала мундиаля. Неописуемый позор: чемпионы мира заняли последнее место в несложном квартете F, пропустив вперед Швецию, Мексику и Южную Корею.
К счастью, на этой раз может обойтись. На официальном сайте «Боруссии» вышло заявление о состоянии здоровья 33-летнего игрока, у которого обнаружили не перелом, а повреждение внешней связки голеностопного сустава. Отмечается, что Марко выбыл на срок до четырех недель — соответственно, уже к концу октября Ройс сможет вернуться к тренировкам и, в случае быстрого возвращения в старт «шмелей», напомнить о себе Хансу-Дитеру Флику. Главный тренер национальной сборной, что важно, в талантливого воспитанника дортмундской академии верит.
«Во время восстановления ты остаешься один на один с собой… И работать в одиночестве очень тяжело психологически. Лучшие футболисты мира получают хорошие зарплаты, однако мы вынуждены платить высокую цену за здоровье. Я бы отдал все мои деньги за то, чтобы быть здоровым и делать любимую работу — играть в футбол». (Marca).