Судьба снова издевается. Звезда сборной Германии рискует пролететь мимо ЧМ

Одна из самых резонансных новостей минувшего уикенда — травма футболиста дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса, которую капитан «шмелей» получил в матче Бундеслиги против заклятых оппонентов из «Шальке» (1:0). Спортсмен, закрыв лицо руками, покидал поле на носилках, а на домашней арене дортмундцев «Сигнал Идуна Парк» повисла атмосфера безнадеги. Любимец местной публики, изрядно настрадавшийся из-за повреждений и операций, снова выбыл в самый неподходящий момент… Ведь до чемпионата мира — 2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, остается всего пара месяцев.

Кто, как не Ройс, заслужил поехать на мировое первенство в Катар?

И пока тренерский штаб сборной спешно вызывает на замену Марко защитника «Лейпцига» Беньямина Хенрихса, который поможет Германии во встречах Лиги Наций с венграми и англичанами, болельщики вспоминают большие турниры, которые прошли без Ройса. А таких из последних четырех чемпионатов Европы и мира было три:

ЧМ-2014. Пожалуй, самый кошмарный эпизод в карьере атакующего полузащитника. Марко должен был сиять в Бразилии и вместе с «бундестим» праздновать золото на «Маракане». Но случилось несчастье. Футболист получил частичный разрыв связок лодыжки в последнем (!) «товарняке» с Арменией и остался вне мирового первенства;

Пожалуй, самый кошмарный эпизод в карьере атакующего полузащитника. Марко должен был сиять в Бразилии и вместе с «бундестим» праздновать золото на «Маракане». Но случилось несчастье. Футболист получил частичный разрыв связок лодыжки в последнем (!) «товарняке» с Арменией и остался вне мирового первенства; ЕВРО-2016. В проигранном финале Кубка Германии игрок получил травму паха и мог восстановиться, при наилучших раскладах, к середине турнира во Франции. Рулевой Йоахим Лев не получил от медицинского штаба никаких гарантии по поводу улучшения формы Ройса, после чего принял тяжелое решение и исключил Марко из числа 23 футболистов в финальной заявке.

В проигранном финале Кубка Германии игрок получил травму паха и мог восстановиться, при наилучших раскладах, к середине турнира во Франции. Рулевой Йоахим Лев не получил от медицинского штаба никаких гарантии по поводу улучшения формы Ройса, после чего принял тяжелое решение и исключил Марко из числа 23 футболистов в финальной заявке. ЕВРО-2020. Пропустить чемпионат Европы, перенесенный на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса, было личным решением спортсмена. Марко решил поберечь здоровье и не нагружать и без того истощенный после тяжелого сезона-2020/21 организм.

Соответственно, с прошедшего в Польше и на Украине чемпионата Европы — 2012 бронзовый призер того ЕВРО Ройс приехал лишь в Россию на чемпионат мира 2018 года. Тогда Германия, защищавшая титул чемпионов, с треском провалилась: «бундесманшафт» проиграла два из трех матчей группового этапа и не смогла пробиться в ⅛ финала мундиаля. Неописуемый позор: чемпионы мира заняли последнее место в несложном квартете F, пропустив вперед Швецию, Мексику и Южную Корею.

К счастью, на этой раз может обойтись. На официальном сайте «Боруссии» вышло заявление о состоянии здоровья 33-летнего игрока, у которого обнаружили не перелом, а повреждение внешней связки голеностопного сустава. Отмечается, что Марко выбыл на срок до четырех недель — соответственно, уже к концу октября Ройс сможет вернуться к тренировкам и, в случае быстрого возвращения в старт «шмелей», напомнить о себе Хансу-Дитеру Флику. Главный тренер национальной сборной, что важно, в талантливого воспитанника дортмундской академии верит.