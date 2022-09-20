Макаренко рассказал о стоимости трансляций чемпионата мира по футболу для России

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Покупка прав на показ в России чемпионата мира по футболу 2022 года обошлась менее чем в $39 млн, сумма уже практически выплачена. Об этом в интервью ТАСС во вторник рассказал генеральный директор компании Telesport Петр Макаренко.

Ранее в СМИ сообщалось, что цена пакета трансляций чемпионата мира обошлась для России в $39 млн.

«Называть сумму мы не можем, но она чуть меньше [чем $39 млн], незначительно, но меньше. Но называть точную сумму мы не можем, таковы условия контракта, — сказал Макаренко. — Сейчас выплачено почти все. И по условиям контракта показывать чемпионат мира в равных долях должны Первый канал, “Россия” и “Матч ТВ”».