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10:59 (мск), источник: ТАСС

Макаренко рассказал о стоимости трансляций чемпионата мира по футболу для России

По условиям контракта показывать чемпионат мира в равных долях должны Первый канал, «Россия» и «Матч ТВ», рассказал Петр Макаренко.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Покупка прав на показ в России чемпионата мира по футболу 2022 года обошлась менее чем в $39 млн, сумма уже практически выплачена. Об этом в интервью ТАСС во вторник рассказал генеральный директор компании Telesport Петр Макаренко.

Ранее в СМИ сообщалось, что цена пакета трансляций чемпионата мира обошлась для России в $39 млн.

«Называть сумму мы не можем, но она чуть меньше [чем $39 млн], незначительно, но меньше. Но называть точную сумму мы не можем, таковы условия контракта, — сказал Макаренко. — Сейчас выплачено почти все. И по условиям контракта показывать чемпионат мира в равных долях должны Первый канал, “Россия” и “Матч ТВ”».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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