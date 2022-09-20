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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шевченко подарил Левандовскому капитанскую повязку цветов флага Украины

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский получил в подарок от экс-капитана и тренера сборной Украины Андрея Шевченко капитанскую повязку в цветах украинского флага и может сыграть в ней в матчах чемпионата мира в Катаре.

Украина
ПольшаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Левандовский в соцсетях опубликовал совместное фото с Шевченко в момент передачи повязки, которое подписал: «Спасибо, Андрей. Было приятно увидеться! Для меня будет честью привезти эту капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионат мира».

Сборная Польши должна была 24 марта в Москве сыграть с командой России в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира, однако Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Поляки автоматически вышли в финал «стыков», обыграли сборную Швеции (2:0) и пробились на чемпионат мира.

Сборная Украины в финале плей-офф за право выступить на чемпионате мира в Катаре уступила команде Уэльса. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в одной группе с национальными командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

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