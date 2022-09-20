Шевченко подарил Левандовскому капитанскую повязку цветов флага Украины

Левандовский в соцсетях опубликовал совместное фото с Шевченко в момент передачи повязки, которое подписал: «Спасибо, Андрей. Было приятно увидеться! Для меня будет честью привезти эту капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионат мира».

Сборная Польши должна была 24 марта в Москве сыграть с командой России в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира, однако Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Поляки автоматически вышли в финал «стыков», обыграли сборную Швеции (2:0) и пробились на чемпионат мира.