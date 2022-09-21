Главный тренер сборной Германии Флик: можно ли проводить мундиаль в Катаре? Нет!

Ранее наставник уже заявлял о недопустимости проведения мундиаля в Катаре.

«Правильно ли проводить мундиаль в Катаре? Надо было раньше задаваться этим вопросом. Мой ответ — нельзя. В Катаре многое делают неправильно в отношении прав человека», — цитирует Флика Süddeutsche Zeitung.