Рюдигер — о ЧМ-2022: Деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе
Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о проведении чемпионата мира — 2022 в Катаре.
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Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о проведении чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Решение о проведении турнира в Катаре было принято не для болельщиков и не для нас, футболистов. Это решение показало, что деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе. Я видел много разговоров о возможном бойкоте на уровне официальных лиц и ассоциаций, но не среди нас, игроков.
Конечно, мы, игроки, должны критически взглянуть на эту ситуацию, и мы уже сделали это как команда», — цитирует Рюдигера Sport1.
Чемпионата мира — 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.