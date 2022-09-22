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09:54 (мск), источник: Sport24

Рюдигер — о ЧМ-2022: Деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о проведении чемпионата мира — 2022 в Катаре.

РеалЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Решение о проведении турнира в Катаре было принято не для болельщиков и не для нас, футболистов. Это решение показало, что деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе. Я видел много разговоров о возможном бойкоте на уровне официальных лиц и ассоциаций, но не среди нас, игроков.

Конечно, мы, игроки, должны критически взглянуть на эту ситуацию, и мы уже сделали это как команда», — цитирует Рюдигера Sport1.

Чемпионата мира — 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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