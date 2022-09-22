Рюдигер — о ЧМ-2022: Деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе

«Решение о проведении турнира в Катаре было принято не для болельщиков и не для нас, футболистов. Это решение показало, что деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе. Я видел много разговоров о возможном бойкоте на уровне официальных лиц и ассоциаций, но не среди нас, игроков.



Конечно, мы, игроки, должны критически взглянуть на эту ситуацию, и мы уже сделали это как команда», — цитирует Рюдигера Sport1.