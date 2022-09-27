Катар потратил на организацию ЧМ в 17 раз больше, чем Россия в 2018 году
Стало известно, сколько потратил Катар на организацию чемпионата мира по футболу.
Стало известно, сколько потратил Катар на организацию чемпионата мира по футболу.
Как сообщает The Sun, Катар потратил около 208 млрд евро, что в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.
Издержки России при организации ЧМ-2018 составили около 13 млрд евро.
"Сумма в 200 млрд долларов (около 208 млрд евро), которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.
Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу", — заявила директор ЧМ-2022 по коммуникациям Фатима Аль-Нуайми.