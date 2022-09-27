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16:52 (мск), источник: Sport24

Катар потратил на организацию ЧМ в 17 раз больше, чем Россия в 2018 году

Стало известно, сколько потратил Катар на организацию чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Как сообщает The Sun, Катар потратил около 208 млрд евро, что в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.

Издержки России при организации ЧМ-2018 составили около 13 млрд евро.

"Сумма в 200 млрд долларов (около 208 млрд евро), которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.

Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу", — заявила директор ЧМ-2022 по коммуникациям Фатима Аль-Нуайми.

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