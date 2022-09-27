Катар потратил на организацию ЧМ в 17 раз больше, чем Россия в 2018 году

Как сообщает The Sun, Катар потратил около 208 млрд евро, что в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.

Издержки России при организации ЧМ-2018 составили около 13 млрд евро.

"Сумма в 200 млрд долларов (около 208 млрд евро), которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.