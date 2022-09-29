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Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:07 (мск), источник: Газета.Ру

Сборную Бразилии назвали главным фаворитом на победу на ЧМ-2022 в Катаре

Английская газета The Guardian составила рейтинг команд-участниц чемпионата мира — 2022 в Катаре, оценив их шансы одержать победу в турнире.

Бразилия
Аргентина
Испания
Нидерланды
Германия
Дания
Франция
Хорватия
Англия
Сербия
Саудовская Аравия
Коста-Рика
КатарЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Первое место в списке заняла сборная Бразилии. Второй стала Аргентина, третьей — Испания.

В первую десятку также вошли команды Нидерландов, Германии, Дании, Франции, Хорватии, Англии и Сербии.

Последней из 32 сборных, по мнению создателей рейтинга, стала Саудовская Аравия. На 31-м месте располагается Коста-Рика, на 30-м — страна — хозяйка чемпионата мира Катар.

Ранее стало известно, что Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу £200 млрд. Это в 17 раз больше, чем затраты России на организацию турнира в 2018 году, составившие £11,6 млрд.

По словам директора по коммуникациям ЧМ-2022 Фатьмы Аль-Нуайми, большая часть денег ушла на создание и модернизацию инфраструктуры Катара: новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие объекты, строительство которых было запланировано ранее того момента, как страна получила право провести чемпионат мира.

£6,5 млрд было потрачено на стадионы и командные базы. Катар построил для турнира семь новых арен, а также модернизировал стадион «Халифа».

Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре. ФИФА и УЕФА ранее приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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