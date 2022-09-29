Сборную Бразилии назвали главным фаворитом на победу на ЧМ-2022 в Катаре

Первое место в списке заняла сборная Бразилии. Второй стала Аргентина, третьей — Испания.

В первую десятку также вошли команды Нидерландов, Германии, Дании, Франции, Хорватии, Англии и Сербии.

Последней из 32 сборных, по мнению создателей рейтинга, стала Саудовская Аравия. На 31-м месте располагается Коста-Рика, на 30-м — страна — хозяйка чемпионата мира Катар.

Ранее стало известно, что Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу £200 млрд. Это в 17 раз больше, чем затраты России на организацию турнира в 2018 году, составившие £11,6 млрд.

По словам директора по коммуникациям ЧМ-2022 Фатьмы Аль-Нуайми, большая часть денег ушла на создание и модернизацию инфраструктуры Катара: новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие объекты, строительство которых было запланировано ранее того момента, как страна получила право провести чемпионат мира.

£6,5 млрд было потрачено на стадионы и командные базы. Катар построил для турнира семь новых арен, а также модернизировал стадион «Халифа».