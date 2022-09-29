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15:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван главный фаворит чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Бразилии по футболу возглавила рейтинг участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Главного фаворита называет издание Goal.

БразилияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

На втором месте расположилась команда Франции, а на третьем — Аргентины. С четвертого по десятое места находятся Испания, Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия соответственно.

В мае нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира 2022 года. Форвард заявил о готовности отдать жизнь за победу на турнире.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Последний раз южноамериканская команда становилась победителем мундиаля в 2002 году.

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