Назван главный фаворит чемпионата мира по футболу в Катаре

На втором месте расположилась команда Франции, а на третьем — Аргентины. С четвертого по десятое места находятся Испания, Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия соответственно.

В мае нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира 2022 года. Форвард заявил о готовности отдать жизнь за победу на турнире.