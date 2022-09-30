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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чили и Перу потребовали от CAS исключить сборную Эквадора из участников ЧМ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федерация футбола Чили (FFCH) и Перуанская футбольная ассоциация (FPF) обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте CAS.

Чили
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ЭквадорЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

FFCH и FPF ранее требовали, чтобы дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал сборную Эквадора из-за участия футболиста Байрона Кастильо, обвиняемого в фальсификации документов, в отборочных матчах чемпионата мира. После отказа Чили и Перу обратились в апелляционный комитет ФИФА, который также отклонил их запрос.

Апелляция FPF направлена против Эквадорской футбольной федерации и ФИФА. Сборная Перу рассчитывает заменить эквадорцев как команда, финишировавшая в отборочном турнире строчкой ниже в таблице. FFCH требует, чтобы CAS признал, что Кастильо не имел права играть за сборную Эквадора в матчах отбора на чемпионат мира, и объявил встречи, в которых он принимал участие, несостоявшимися. Тогда команда Чили займет четвертое место в южноамериканской группе отбора и выйдет на турнир. FPF и FFCH просят, чтобы CAS вынес окончательное решение не позднее 10 ноября.

По версии чилийской стороны Байрон Кастильо родился в 1998 году в Колумбии, а его имя в базе данных Эквадора появилось только в 2012 году. Согласно данным эквадорцев Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас.

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице отборочного турнира, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Сборная Перу (24 очка) заняла пятое место и проиграла в стыковых матчах за выход на чемпионат мира австралийцам.

Сборная Эквадора должна выступить на чемпионате мира 2022 года в группе A с командами Сенегала, Нидерландов и хозяевами турнира — сборной Катара.

Все участники ЧМ-2022 по футболу
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