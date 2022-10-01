Месси зарубится с Левандовским уже в группе. И это будет только начало ЧМ

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:45
Уфа
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Родина
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Рома
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Барселона
Футбол. Зарубежный
30.09
Анже
Марсель
03
Футбол. Зарубежный
30.09
Атлетик
Альмерия
40
Футбол. Зарубежный
30.09
Бавария
Байер
40
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси зарубится с Левандовским уже в группе. И это будет только начало ЧМ

До чемпионата мира 2022 года остается 50 дней. Самое время вспомнить о ярких афишах, которыми удивит Катар уже на групповом этапе мундиаля.

Польша
АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Франция — Дания

Ремейк самого скучного (если не сказать — убогого) матча российского чемпионата мира — 2018. В третьем туре группового этапа французы с датчанами скатали нулевую ничью, которая устраивала обе сборные. Пока они валяли дурака, перуанцы убивали шансы команды Австралии на сенсацию.

Спустя четыре года им представится шанс исправиться за тот удручающий перформанс. Правда, это снова произойдет в заключительном туре — вероятность увидеть новую «мировую» резко повышается, а сборным Туниса и (снова) Австралии стоит напрячься.

Польша — Аргентина

Одна из главных несправедливостей 2021 года: не получив в пандемийный год «Золотой мяч» из-за отмены голосования, Роберт Левандовский снова остался без главной индивидуальной награды. Историческая победа Лионеля Месси на Кубке Америки затмила в глазах голосовавших то, насколько феноменален был Лёва на протяжении двух лет.

С того момента поляк с аргентинцем на поле не пересекались. А значит, у рядового матча в группе появляется дополнительная интрига.

Испания — Германия

Читайте также
Чили и Перу потребовали от CAS исключить сборную Эквадора из участников ЧМ

Классика. На ум сразу приходят финал Евро-2008 и полуфинал чемпионата мира — 2010. Упорная борьба, одинаковый счет 1:0 и единственные голы в исполнении Фернандо Торреса и Карлеса Пуйоля.

Сейчас афиша немного померкла. Ни испанцы, ни немцы не входят в топ-3 фаворитов мирового первенства (а то и в топ-5: вопрос в том, как вы оцениваете шансы Франции, Бельгии, Бразилии, Англии, Аргентины и Нидерландов), однако это точно не повод пропускать битву европейских грандов.

Уэльс — Англия

Британские разборки — это всегда бескомпромиссно и очень эмоционально. Чем не пример матч на французском чемпионате Европы в 2016 году, когда Англия после сенсационной ничьи с Россией вырвала победу у валлийцев благодаря голу Дэниэла Старриджа на 92-й минуте?

Хорватия — Бельгия

Потрясающее противостояние: финалисты прошлого турнира сыграют с обладателями бронзовых медалей. В стартовых составах будет целая россыпь звезд, которые, с наибольшей вероятностью, будут сражаться за первое место в квартете с канадцами и марокканцами.

Тибо Куртуа, Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку против Ивана Перишича, Луки Модрича и Николы Влашича — не матч, а сказка для поклонников футбола.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь