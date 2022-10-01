Месси зарубится с Левандовским уже в группе. И это будет только начало ЧМ

Франция — Дания

Ремейк самого скучного (если не сказать — убогого) матча российского чемпионата мира — 2018. В третьем туре группового этапа французы с датчанами скатали нулевую ничью, которая устраивала обе сборные. Пока они валяли дурака, перуанцы убивали шансы команды Австралии на сенсацию.

Спустя четыре года им представится шанс исправиться за тот удручающий перформанс. Правда, это снова произойдет в заключительном туре — вероятность увидеть новую «мировую» резко повышается, а сборным Туниса и (снова) Австралии стоит напрячься.

Польша — Аргентина

Одна из главных несправедливостей 2021 года: не получив в пандемийный год «Золотой мяч» из-за отмены голосования, Роберт Левандовский снова остался без главной индивидуальной награды. Историческая победа Лионеля Месси на Кубке Америки затмила в глазах голосовавших то, насколько феноменален был Лёва на протяжении двух лет.

С того момента поляк с аргентинцем на поле не пересекались. А значит, у рядового матча в группе появляется дополнительная интрига.

Испания — Германия

Читайте также Чили и Перу потребовали от CAS исключить сборную Эквадора из участников ЧМ

Классика. На ум сразу приходят финал Евро-2008 и полуфинал чемпионата мира — 2010. Упорная борьба, одинаковый счет 1:0 и единственные голы в исполнении Фернандо Торреса и Карлеса Пуйоля.

Сейчас афиша немного померкла. Ни испанцы, ни немцы не входят в топ-3 фаворитов мирового первенства (а то и в топ-5: вопрос в том, как вы оцениваете шансы Франции, Бельгии, Бразилии, Англии, Аргентины и Нидерландов), однако это точно не повод пропускать битву европейских грандов.

Уэльс — Англия

Британские разборки — это всегда бескомпромиссно и очень эмоционально. Чем не пример матч на французском чемпионате Европы в 2016 году, когда Англия после сенсационной ничьи с Россией вырвала победу у валлийцев благодаря голу Дэниэла Старриджа на 92-й минуте?

Хорватия — Бельгия

Потрясающее противостояние: финалисты прошлого турнира сыграют с обладателями бронзовых медалей. В стартовых составах будет целая россыпь звезд, которые, с наибольшей вероятностью, будут сражаться за первое место в квартете с канадцами и марокканцами.