Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 от Португалии, так как он теряет статус в «МЮ»

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, нападающий «Манчестер Юнайтед» не вошел в число 32 звезд турнира (по одной от каждой сборной), постеры с которыми организаторы ЧМ-2022 разместят на небоскребах Дохи. Такое решение связано с тем, что Роналду теряет статус в «Манчестер Юнайтед».