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14:01 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 от Португалии, так как он теряет статус в «МЮ»

Криштиану Роналду не будет на постерах со звездами ЧМ-2022 из-за потери статуса в «МЮ».

Португалия
Манчестер ЮнайтедЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, нападающий «Манчестер Юнайтед» не вошел в число 32 звезд турнира (по одной от каждой сборной), постеры с которыми организаторы ЧМ-2022 разместят на небоскребах Дохи. Такое решение связано с тем, что Роналду теряет статус в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что от Португалии на постер поместят кого-то из более молодых игроков сборной.

Переговоры с представителями игроков и национальными ассоциациями по поводу имиджевых прав некоторых футболистов еще продолжаются, но источники сообщают, что лицом сборной Бразилии станет Неймар. Англию представит Харри Кейн, Уругвай — Луис Суарес, Хорватию — Лука Модрич, Сенегал — Садьо Мане, Канаду — Альфонсо Дэвис, а лицом сборной Катара станет ее капитан Хассан Аль-Хаидос.

Как отмечается, сборная Аргентины еще не определилась с игроком, чье изображение будет размещено на постере.

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