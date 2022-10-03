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00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны доходы Катара на чемпионате мира по футболу

ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Катар заработает на проведении чемпионата мира по футболу около 9 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор ЧМ Насер аль-Хатер.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«Прибыль от проведения чемпионата мира ожидается в размере около 17 миллиардов долларов. Стоимость инфраструктуры и строительных расходов для чемпионата достигла 8 миллиардов долларов, что относительно близко к стоимости предыдущих чемпионатов мира. Это означает, что мы получим доходы, вдвое превышающие затраты, и что Катар будет пожинать плоды проведения чемпионата во время и после турнира», — сказал аль-Хатер Катарскому агентству новостей.

Аль-Хатер заявил, что «Катар полностью готов к проведению чемпионата».

По его словам, согласно исследованиям, проведенным верховным комитетом по организации и наследию мундиаля, ожидается, что смотреть чемпионат мира по футболу в Катаре во всем мире будут 3−4 миллиарда человек, а в страну во время ЧМ приедут более миллиона человек, в том числе 12 тысяч представителей СМИ.

Ранее западные СМИ сообщили, что Катар потратил рекордные 200 миллиардов долларов на проведение мундиаля, что в 20 раз больше потраченного Россией в 2018 году. Однако власти страны объяснили, что эти средства пошли на проекты по развитию страны в целом, которые совпали с подготовкой к ЧМ и были запланированы до получения Катаром права на проведение ЧМ.

Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Он будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

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