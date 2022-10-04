СМИ узнали о включении Украины в заявку на проведение чемпионата мира

Отмечается, что решение одобрено правительствами обеих западноевропейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальное объявление запланировано на среду.

По задумке Украина должна принять матчи одной из групп турнира. В то же время издание отмечает, что страна сможет принять соревнования лишь в случае восстановления необходимой инфраструктуры после окончания военных действий. Такая совместная заявка, по мнению авторов газеты, должна стать фаворитом.

На организацию турнира также претендуют Марокко, совместно Саудовская Аравия, Египет и Греция, совместно Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.