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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали о включении Украины в заявку на проведение чемпионата мира

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина присоединится к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Times.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что решение одобрено правительствами обеих западноевропейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальное объявление запланировано на среду.

По задумке Украина должна принять матчи одной из групп турнира. В то же время издание отмечает, что страна сможет принять соревнования лишь в случае восстановления необходимой инфраструктуры после окончания военных действий. Такая совместная заявка, по мнению авторов газеты, должна стать фаворитом.

На организацию турнира также претендуют Марокко, совместно Саудовская Аравия, Египет и Греция, совместно Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

В 2012 году Украина совместно с Польшей провела чемпионат Европы. Украина и Португалия ни разу не принимали мировое первенство. Испания была хозяином турнира в 1982 году.

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