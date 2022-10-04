Париж и ещё пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре

Сообщается, что Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира. Это решение является актом протеста против Катара, принимающей страны чемпионата мира по футболу.