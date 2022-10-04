Колосков считает заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией

«Это решение украинской федерации, но это, понятное дело, абсолютно нереалистично. Это делается для того, чтобы все поняли, мол, Украина готова провести турнир или часть турнира на уровне чемпионата мира. Я лично вижу в этом пиар-акцию, в этом есть смысл пропиарить себя, что они думают о будущем страны, федерации, футбола и так далее», — цитирует Колоскова РИА Новости.