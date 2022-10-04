Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Бавария
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:45
Марсель
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:12 (мск), источник: RT на русском

Колосков считает заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года — пиар-акция.

УкраинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это решение украинской федерации, но это, понятное дело, абсолютно нереалистично. Это делается для того, чтобы все поняли, мол, Украина готова провести турнир или часть турнира на уровне чемпионата мира. Я лично вижу в этом пиар-акцию, в этом есть смысл пропиарить себя, что они думают о будущем страны, федерации, футбола и так далее», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Свадьба Синициной и Кацалапова и анонс «Ледникового периода»: что...
Sport.еs: «Барселона» по-прежнему интересуется форвардом МЮ Рэшфордом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь