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Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
14:39 (мск), источник: Life.ru

«Матч ТВ» покажет все матчи ЧМ-2022 на каналах холдинга

«Матч ТВ» покажет все 64 матча предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Часть игр будет транслироваться в федеральном эфире «Матч ТВ». Другие встречи покажут на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.

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