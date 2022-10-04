«Матч ТВ» покажет все матчи ЧМ-2022 на каналах холдинга
«Матч ТВ» покажет все 64 матча предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«Матч ТВ» покажет все 64 матча предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Часть игр будет транслироваться в федеральном эфире «Матч ТВ». Другие встречи покажут на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.