Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

«Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) включили Украинскую футбольную ассоциацию в заявку на проведение чемпионата мира по футболу — 2030. Предложение имеет безоговорочную поддержку УЕФА в глобальном проекте преобразования европейского футбола в исключительной ситуации.



Луис Рубиалес и Фернандо Гомеш, руководители RFEF и FPF, понимают, что нет ничего лучше, чем чемпионат мира по футболу, чтобы передать послание, которое послужит источником вдохновения в будущем. Кандидатура укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте.



Координационная комиссия ЧМ-2030 во главе с Антонио Ларанхо уже работает с участием Украины, в комиссию вскоре войдут члены её делегации. Прибавление Украины не меняет установленную дорожную карту: Испания сохраняет свои 11 стадионов, а Португалия — три.

Кандидатуры Испании, Португалии и Украины одобрены как правительствами, так и главами государств. Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», — говорится в заявлении.