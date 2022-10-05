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17:00 (мск), источник: RT на русском

Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что никто не может запретить Украине претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

УкраинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент, лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — сказал Дюков.

Украина 5 октября присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Уточняется, что условия участия страны в заявке будут оговорены позже.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года.

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