Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент, лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — сказал Дюков.

Украина 5 октября присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Уточняется, что условия участия страны в заявке будут оговорены позже.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.