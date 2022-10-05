Мостовой назвал странной заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030

«Украина находится далеко от Португалии и Испании. Если смотреть с точки зрения географии, это странно. Но я на протяжении многих лет говорил о том, что такие футбольные страны, как Испания и Италия, в последний раз проводили чемпионат мира в 1990 году. Думаю, невозможно географически провести турнир в Испании, Португалии и на Украине», — приводит «Газета.ru» слова Мостового.