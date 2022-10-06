Военные США обеспечат безопасность в Катаре во время чемпионата мира

«Подписанные договоренности о техническом сотрудничестве направлены на определение и упорядочивание обязанностей, связанных с сотрудничеством между двумя сторонами и вкладом вооруженных сил США в обеспечение безопасности чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте минобороны Катара.

Ранее в среду парламент Турции одобрил законопроект об отправке военных в Катар для помощи в обеспечении безопасности на футбольном чемпионате мира, который начнется в ноябре. Турецкие военные будут находиться в Катаре в течение шести месяцев, их служба будет проходить под командованием турецкой стороны. Кроме того, помогать Катару обеспечить безопасность во время первенства будут военные из Великобритании и Марокко.