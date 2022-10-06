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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Военные США обеспечат безопасность в Катаре во время чемпионата мира

ДОХА, 6 окт — РИА Новости. Министерства обороны Катара и США подписали соглашение о технических механизмах сотрудничества в оборонной сфере в связи с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре в конце года, сообщило оборонное ведомство эмирата.

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Источник: AP 2022

«Подписанные договоренности о техническом сотрудничестве направлены на определение и упорядочивание обязанностей, связанных с сотрудничеством между двумя сторонами и вкладом вооруженных сил США в обеспечение безопасности чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте минобороны Катара.

Ранее в среду парламент Турции одобрил законопроект об отправке военных в Катар для помощи в обеспечении безопасности на футбольном чемпионате мира, который начнется в ноябре. Турецкие военные будут находиться в Катаре в течение шести месяцев, их служба будет проходить под командованием турецкой стороны. Кроме того, помогать Катару обеспечить безопасность во время первенства будут военные из Великобритании и Марокко.

Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу. Он будет проходить с 20 ноября по 18 декабря. Ожидается, что за это время в маленькую страну на побережье Персидского залива, население которой не превышает трех миллионов человек, приедут не менее 1,5 миллиона болельщиков.

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