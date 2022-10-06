Месси заявил, что чемпионат мира по футболу в Катаре станет последним в его карьере

ТАСС, 6 октября. Чемпионат мира по футболу 2022 года станет последним в карьере аргентинского нападающего Лионеля Месси. Комментарий футболиста в четверг приводит аргентинское издание TN со ссылкой на Star+.

«Последний ли это чемпионат мира для меня? Да, конечно. Я чувствую себя хорошо физически, могу провести очень хорошую предтурнирную подготовку в этом году, чего не получилось в прошлый раз, потому что я начал тренироваться поздно, играл без ритма, турнир уже начался, когда я приехал в сборную. Когда вернулся, у меня была травма, и я так и не завершил тот старт», — сказал Месси.

На чемпионате мира 2018 года сборная Аргентины уступила в ⅛ финала французам со счетом 3:4.

Месси 35 лет, летом 2021 года он перешел в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. До этого футболист с 2003 года выступал за «Барселону», вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — в клубном чемпионате мира. Также в 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.