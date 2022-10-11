Клубы получат $209 млн компенсации от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира

ТАСС, 11 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФИФА.

Сообщается, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих чемпионату мира. После чемпионата мира 2018 года ФИФА выплатила аналогичную сумму 416 клубам из 63 ассоциаций-членов.