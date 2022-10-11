Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бенфика
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
16:29 (мск), источник: ТАСС

Клубы получат $209 млн компенсации от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира

Компенсацию получат все клубы, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих чемпионату мира.

Чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 11 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФИФА.

Сообщается, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих чемпионату мира. После чемпионата мира 2018 года ФИФА выплатила аналогичную сумму 416 клубам из 63 ассоциаций-членов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Союза конькобежцев России Гуляев считает, что спорт превратился в орудие политиков
Мишин заявил, что не чувствует влияния санкций на российское фигурное катание
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь