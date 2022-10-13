В Катаре создадут специальные зоны для пьяных болельщиков
Директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в Катаре Нассер Аль-Хатер в интервью Sky News рассказал, какие меры будут приниматься в отношении болельщиков, которые злоупотребили спиртным.
Директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в Катаре Нассер Аль-Хатер в интервью Sky News рассказал, какие меры будут приниматься в отношении болельщиков, которые злоупотребили спиртным.
Функционер сообщил, что для нетрезвых болельщиков будут созданы специальные зоны.
«В планах создание мест, где можно убедиться, что выпившие в безопасности, они не вредят никому другому, где люди смогут протрезветь, если они слишком много выпили», — сказал Аль‑Хатер.
На чемпионате мира Катару придется открыть больше мест для продажи спиртного. В обычное время алкоголь в стране продается лишь в барах отелей и некоторых специализированных магазинах. У Катара нет опыта взаимодействия с пьяными болельщиками, которые могут устраивать шумные беспорядки.
Также Аль-Хатер рассказал, что ЛГБТ-болельщики могут не опасаться за свою безопасность во время чемпионата мира. Им будет позволено демонстрировать радужные флаги и держаться болельщикам.
«Все, о чем мы просим, — это чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда», — уточнил чиновник.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. 95% билетов на игры турнира уже реализовано.