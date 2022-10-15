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11:00 (мск), источник: Sport24

Месси назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью DIRECTV Sports назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира в Катаре.

Аргентина
ПСЖЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Лео боится, что травма не позволит ему выступить на ЧМ-2022. Сейчас Месси восстанавливается после травмы камбаловидной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил два последних матча «ПСЖ». Ожидается, что в это воскресенье Месси вернется на поле в игре против «Марселя». До начала чемпионата мира осталось менее 40 дней.

«Этот чемпионат мира отличается от прошлых, поскольку он будет проводиться в другое время года. Турнир очень близок, и любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне.

То, что случилось с Пауло [Дибалой], с Фидео [Анхелем Ди Марией] беспокоит меня, а видя эти вещи, ты пугаешься еще больше».

Несмотря на это, звезда «ПСЖ» заявил, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья:

«Выходить на игру с мыслью о том, что ты можешь травмироваться контрпродуктивно. Лучше всего вести себя нормально, как всегда. Игра — лучший способ оставаться в форме. Я надеюсь, что они [Дибала и Ди Мария] выздоровеют. Я думаю, что у них достаточно времени, чтобы восстановиться и быть в порядке».

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