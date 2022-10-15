Месси назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира

Лео боится, что травма не позволит ему выступить на ЧМ-2022. Сейчас Месси восстанавливается после травмы камбаловидной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил два последних матча «ПСЖ». Ожидается, что в это воскресенье Месси вернется на поле в игре против «Марселя». До начала чемпионата мира осталось менее 40 дней.

«Этот чемпионат мира отличается от прошлых, поскольку он будет проводиться в другое время года. Турнир очень близок, и любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне.



То, что случилось с Пауло [Дибалой], с Фидео [Анхелем Ди Марией] беспокоит меня, а видя эти вещи, ты пугаешься еще больше».

Несмотря на это, звезда «ПСЖ» заявил, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья: