Месси назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью DIRECTV Sports назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира в Катаре.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью DIRECTV Sports назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира в Катаре.
Лео боится, что травма не позволит ему выступить на ЧМ-2022. Сейчас Месси восстанавливается после травмы камбаловидной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил два последних матча «ПСЖ». Ожидается, что в это воскресенье Месси вернется на поле в игре против «Марселя». До начала чемпионата мира осталось менее 40 дней.
«Этот чемпионат мира отличается от прошлых, поскольку он будет проводиться в другое время года. Турнир очень близок, и любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне.
То, что случилось с Пауло [Дибалой], с Фидео [Анхелем Ди Марией] беспокоит меня, а видя эти вещи, ты пугаешься еще больше».
Несмотря на это, звезда «ПСЖ» заявил, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья:
«Выходить на игру с мыслью о том, что ты можешь травмироваться контрпродуктивно. Лучше всего вести себя нормально, как всегда. Игра — лучший способ оставаться в форме. Я надеюсь, что они [Дибала и Ди Мария] выздоровеют. Я думаю, что у них достаточно времени, чтобы восстановиться и быть в порядке».