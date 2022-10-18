Бразильский фанат Савойя: сейчас никто не хочет ехать в Россию. А я её люблю

«Два месяца назад я находился в России и заметил, что люди здесь всё ещё любят меня. Остаётся хайп, так или иначе. Затем я осознал, что сейчас никто не хочет ехать в Россию, никто не поддерживает Россию. А ведь это страна, которую я люблю. Я хочу сюда приезжать, я хочу жить тут. Для этого и приехал — обосноваться», — сказал Савойя в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.