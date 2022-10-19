Звезды, которые пропустят ЧМ-2022 из-за травм: Жота, Вейналдум, Канте и, возможно, Погба

До старта чемпионата мира-2022 месяц. Не все его ждут — у сборных-участниц хватает тех, кто в Катар не поедет.

Вот грустный список, полный звезд. У игроков, чьи перспективы не до конца ясны, мы ставим пометку «под сомнением».

Нголо Канте (Франция)

У полузащитника «Челси» были проблемы с подколенным сухожилием, которые он неожиданно усугубил в процессе восстановления — это на днях подтвердил Грэм Поттер. А позже клуб заявил, что Канте перенес операцию, из-за которой останется вне игры на четыре месяца.

Поль Погба (Франция, под сомнением)

Второй основной полузащитник сборной Франции не играет с лета — у него была операция на колене. Аллегри говорил, что раньше января возвращения Поля ждать не стоит. Но пишут, что восстановление идет удачно — есть небольшой шанс, что Погба все-таки успеет к чемпионату мира.

Люка Эрнандес (Франция, под сомнением)

Защитник травмирован с середины сентября с матча против «Барселоны». Недавно он вернулся к беговым тренировкам, агент обещает восстановление к чемпионату мира. Но Юлиан Наггельсманн не так оптимистичен: «Очень серьезное повреждение, ему нужно пройти еще одно обследование. Торопиться нельзя».

Бубакар Камара (Франция)

У универсального полузащитника был хороший сезон в «Марселе», которым он заслужил вызов в сборную Франции на летние матчи и переезд в АПЛ. А потом Бубакар получил травму колена — вернется только в самом конце ноября. Вряд ли Дешам возьмет его в Катар в таком состоянии.

Рис Джеймс (Англия)

Защитник стал третьим за месяц правым защитником сборной Англии, получившим травму. В официальном заявлении «Челси» сказал, что восстановление Джеймса займет 8 недель. Если так, Рис никак не успеет вернуться к старту турнира.

Правда, сам игрок через медиа уже заявил — он сделает все возможное, чтобы сыграть за Англию в Катаре. Поверим пока официальной информации, но будем надеяться на чудо.

Кайл Уокер и Трент Александер-Арнолд (Англия, под сомнением)

Уокер и Трент сломались еще до Джеймса — у Гарета Саутгейта появился повод для беспокойства. Но сначала ТАА вернулся раньше намеченного и уже сыграл против «Сити», а потом и Кайл Уокер сообщил, что восстанавливается после операции на паху с опережением.

Так что и Трент, и Уокер могут сыграть на ЧМ-2022.

Кэлвин Филлипс (Англия, под сомнением)

Еще один игрок сборной Англии пытается восстановиться к чемпионату мира. Опорник «Сити» повредил плечо и перенес операцию. Но Гвардиола оптимистичен — по словам тренера, перед матчем с «Ливерпулем» Филлипс был ближе к возвращению, чем тот же Уокер.

Пауло Дибала (Аргентина, под сомнением)

Дибала засверкал в «Роме», но получил травму в матче против «Лечче», когда бил пенальти. Жозе Моуринью напугал всех, что Пауло точно мимо поездки в Катар и не вернется раньше нового года. Но после обследования оказалось, что все не так уж плохо. Шансы все еще есть.

Анхель Ди Мария (Аргентина, под сомнением)

По прогнозам полузащитник «Юве» должен вернуться как раз перед чемпионатом мира — у Анхеля была травма бедра. Но Ди Мария настолько ломкий, что у него за пару месяцев в Италии это даже не первое повреждение.

Рональд Араухо (Уругвай)

Защитник «Барселоны» должен был стать новой стеной в центре обороны сборной Уругвая. Но у него серьезная травма, он лег на операцию и уже начал восстановление. За «Барселону» до ЧМ он уже точно не сыграет, поездка в Катар маловероятна. Большая потеря.

Рауль Хименес (Мексика, под сомнением)

Главный мексиканский нападающий тяжело восстанавливался после тяжелой травмы головы, но на ЧМ-2022 должен был ехать. Но уже по ходу сезона у него начались серьезные проблемы с бедром. Сейчас Рауль восстанавливается в Мексике в надежде успеть к старту ЧМ.

Хесус Корона (Мексика, под сомнением)

Полузащитник «Севильи» пока в Испании, но в федерации футбола Мексики уже говорят, что Хесусу надо вернуться на родину и восстанавливаться после перелома малоберцовой кости под присмотром врачей сборной. Если этого не произойдет, то о поездке на ЧМ можно забыть.

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)

О том, что вице-капитан Нидерландов пропустит ЧМ, стало известно еще летом. Джорджиньо получил серьезную травму, вернуться должен только после Нового года.

Бруно Мартинс Инди (Нидерланды)

Летом Луи ван Гал вернул защитника в состав сборной, но до Катара Бруно точно не доедет. В сентябре Инди сломался в матче «АЗ» против «Аякса» — а ведь мог, как и в 2014-м, стать для Ван Гала основным.

Марко Ройс (Германия, под сомнением)

Близится большой турнир, а значит у Марко Ройса обостряются проблемы со здоровьем. В середине сентября у капитана «Боруссии» зафиксировали разрыв связок голеностопа. Марко уже вернулся и успел сыграть тайм против «Униона» в Бундеслиге.

Лерой Сане (Германия, под сомнением)

Набравший отличную форму нападающий «Баварии» повредил левое бедро в победном матче против «Фрайбурга». Мюнхенский клуб пока не делает никаких прогнозов по восстановлению, но болельщики сборной Германии напряглись.

Марцело Брозович (Хорватия, под сомнением)

Брозович — основной полузащитник «Интера» и сборной Хорватии. Он сломался в сентябрьском матче Лиги наций и пропустил уже три тура Серии А из-за травмы подколенного сухожилия. По прогнозам вернется в районе 4 ноября.

Диогу Жота (Португалия)

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», но были и плохие новости: на 94-й минуте травму получил Диогу Жота. Португальский нападающий прошел медобследование, неутешительные результаты которого озвучил Юрген Клопп: «Речь идет о нескольких месяцах, а не неделях».

Тарик Тиссаудали (Марокко)

У марокканского нападающего был очень сильный прошлый сезон в «Генке», но в самом начале этого он порвал кресты. И точно не поедет на ЧМ-2022 — а ведь это мог быть главный и прорывной турнир для 29-летнего Тиссаудали.

Буна Сарр (Сенегал)

В «Баварии» Сарр, может быть, и не основной. Но для сборной Сенегала он очень важный игрок на правом фланге. В сентябре у Буна была операция на левом колене, которая перечеркнула надежды на поездку на ЧМ-2022.

Артур Мело (Бразилия)

Артур очень хотел на ЧМ — и у него были шансы поехать туда со сборной Бразилии. У Тите нет переизбытка кадров в центре поля, поэтому небольшую порцию игрового времени Артур получил даже в этом году.

Ради поездки Артур без отдыха набирал форму с «Ливерпулем», но в итоге сломался до Нового года. «Это была моя мечта — сыграть на ЧМ», — признался футболист.