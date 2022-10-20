Лучший игрок РПЛ пропустит ЧМ-2022. И дело вообще не в бане России

Первые ассоциации, когда вас спрашивают — кто лучший игрок РПЛ в этом сезоне? Ок, вы можете болеть за «Зенит» — тогда точно назовёте Малкома. Или за «Ростов», тогда — Николая Комличенко. Или за ЦСКА — тогда выругаетесь в стиле Федотова и вспомните про Фёдора Чалова. Но в тройку каждый наверняка включит Квинси Промеса.

Переносимся в июнь прошлого года. Венгрия. Стадион «Пушкаш Арена». Почти 53 тысячи зрителей. Матч Нидерланды — Чехия в ⅛ финала Евро-2020. На 57-й минуте Франк де Бур выпускает на поле Квинси. Он совсем не основной в этой сборной. Да и вообще год для него выдался тяжелым — начинал его в «Аяксе», потом уголовное дело и срочный трансфер в «Спартак», где за три месяца он не сделал ничего выдающегося. Но во многом из-за прежних заслуг всё же попал в окончательную заявку на турнир. Главного тренера ничего не смущало. «Любой человек невиновен пока не доказано обратное», — любил повторять он в ответ на вопросы местных журналистов.

Франк открыл для Квинси Евро-2020 в 3-м туре и выпустил его на замену в матче с Северной Македонией. Вообще, Нидерланды уже привычно здорово пролетели групповой этап с тремя победами и разностью мячей 8:2. Но опытные люди понимали — это точно не повод для гордости. А скорее причина для глупой самоуверенности — главная ошибка на большом турнире.

В игре с Чехией в плей-офф у Нидерландов мало что получалось. Поэтому Промеса и выпустили спасать ситуацию. Через 10 минут после его выхода чехи забили первый гол. Ещё через 12 — второй. Проигравшие с позором полетели домой, а местные эксперты назвали это поражение самым чудовищным за последние годы. Де Бура сняли с должности, вместо него пришел Луи ван Гал. Промес же в сборную больше не вызывался.

4 октября 2021-го уже у нового главного тренера спросили, почему он игнорирует Квинси. В тот период команда продолжала отбор на ЧМ-2022, а Промес постепенно возвращался на прежний уровень в «Спартаке». И точно заслуживал хоть какого-то внимания от тренера. Особенно с учётом крутого выступления команды в Лиге Европы — первое место в группе и выход в ⅛ финала. Но тогда Ван Гал сослался на историю с уголовным делом.

«Не думаю, что сейчас буду вызывать игроков, которые находятся в такой ситуации, как у него. Когда игрок вовлечён в такую историю, ему гораздо труднее сосредоточиться на матче. В России он далеко от этого процесса, а в Нидерландах будет очень близко. Я видел, как Квинси играл в “Спартаке”. В 2014 году ему не хватило совсем немного, чтобы попасть в число 23 игроков на чемпионат мира». Луи ван Гал главный тренер сборной Нидерландов

В ноябре на форварда снова не обратили внимания. Логично, что и в марте 2022-го он остался в Москве. А тема с его приглашением затихла окончательно.

В июне 2022-го суд постановил выплатить компенсацию двоюродному брату по гражданскому иску. Но уголовное дело в связи с попыткой непредумышленного убийства продолжается. И ещё неизвестно, какое наказание получит голландец (и получит ли вообще). По местным законам ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Удивительно, что статус подозреваемого по уголовному делу не мешал вызывать Квинси в сборную предыдущему главному тренеру. Но у ван Гала более радикальная позиция. Далеко не факт, что Квинси был бы основным даже в нынешней суперклассной форме — сейчас у него 14+7 в 17 матчах во всех турнирах за красно-белых. У Голландии и без того всё неплохо: первое место в группе Лиге наций и прямой выход на ЧМ-2022, пусть и с довольно простыми соперниками. Последний раз команда проигрывала как раз Чехии. С того момента — 11 побед и четыре ничейных результата.

Вероятно, в нынешней тактической конфигурации с тремя центральными защитниками и двумя латералями в сборной для Квинси в принципе нет места в обойме. Однако на попадание в расширенную заявку он точно мог бы претендовать. Но увы. Теперь можно всерьёз рассуждать о получении российского гражданства. И это вместо поездки на ЧМ-2022. Обидно.