Ряд иранских футболистов потребовали от ФИФА отстранения своей сборной от ЧМ-2022

«Если женщин не пускают на стадионы по всей стране, а иранская федерация футбола просто следует правительственным указаниям и обеспечивает их соблюдение, то ее нельзя рассматривать как независимую и свободную от какой-либо формы влияния организацию.
Совет ФИФА может и должен немедленно отстранить Иран. ФИФА должна выбрать сторону. Настало время ФИФА принять меры», — цитирует заявление Iran International English.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.
Напомним, что сборная России пропускает турнир из-за отстранения. 15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров.
Ранее сообщалось, что женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в ФИФА с подобной просьбой.