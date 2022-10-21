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Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:33 (мск), источник: Газета.Ру

Ряд иранских футболистов потребовали от ФИФА отстранения своей сборной от ЧМ-2022

Некоторые иранские футболисты и активисты, имеющие отношение к этому виду спорта, обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить национальную команду от участия в чемпионате мира 2022 года.

ИранЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Если женщин не пускают на стадионы по всей стране, а иранская федерация футбола просто следует правительственным указаниям и обеспечивает их соблюдение, то ее нельзя рассматривать как независимую и свободную от какой-либо формы влияния организацию.

Совет ФИФА может и должен немедленно отстранить Иран. ФИФА должна выбрать сторону. Настало время ФИФА принять меры», — цитирует заявление Iran International English.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.

Напомним, что сборная России пропускает турнир из-за отстранения. 15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров.

Ранее сообщалось, что женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в ФИФА с подобной просьбой.

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