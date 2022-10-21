Вратарь сборной Франции пропустит чемпионат мира из-за рецидива травмы

Меньян, лучший голкипер чемпионата Италии по итогам прошлого сезона, в среду повредил икроножную мышцу на тренировке, готовясь вернуться в строй после аналогичной травмы, полученной в прошлом месяце в составе национальной сборной.

«Нам жаль Майка, он очень важный игрок и изо всех сил старался вернуться. Я думаю, что он будет отсутствовать, по крайней мере, до января», — сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на пресс-конференции перед субботним матчем Серии A с «Монцей».