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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь сборной Франции пропустит чемпионат мира из-за рецидива травмы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вратарь итальянского «Милана» и сборной Франции по футболу Майк Меньян выбыл из строя до января из-за травмы, сообщается на официальном сайте миланского клуба.

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Источник: AFP 2022

Меньян, лучший голкипер чемпионата Италии по итогам прошлого сезона, в среду повредил икроножную мышцу на тренировке, готовясь вернуться в строй после аналогичной травмы, полученной в прошлом месяце в составе национальной сборной.

«Нам жаль Майка, он очень важный игрок и изо всех сил старался вернуться. Я думаю, что он будет отсутствовать, по крайней мере, до января», — сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на пресс-конференции перед субботним матчем Серии A с «Монцей».

Ранее сборная Франции, готовящаяся защищать титул на чемпионате мира в Катаре, лишилась полузащитника Н’Голо Канте. Футболист «Челси» выбыл на четыре месяца из-за травмы подколенного сухожилия.

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